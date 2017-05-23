Kaman Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesine bağlı Kaman Meslek Yüksekokulu yeni dönem mezunlarını uğurladı.

Yükseokulun 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Kaman Şehir Stadyumunda gerçekleştirildi.

Törene Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Fırat Mert Fidancı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, müdürler, ilçe amirleri, akademik ve idari personel ile mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediyeleri verildi.

Şed Kuşatma Töreni ve Ahilik Yemininin ardından öğrenciler keplerini atarak mezuniyetlerini kutladı.