Kaman Öğretmen Lokali yeniden hizmet vermeye başladı
KIRŞEHİR (AA) – Kaman Öğretmen Lokali yapılan tadilatların ardından 5 yıl sonra yeniden hizmet vermeye başladı.
Kaman Kaymakamı Murat Girgin, açılışta yaptığı konuşmada, öğretmen lokalini yeniden Kaman'a kazandırarak öğretmen ve kamu görevlilerine sosyal alan açtıklarını belirtti.
Lokalin ihale süreci, tadilat ve açılışının 2 yıllık bir süreci bulduğunu belirten Girgin, "Öğretmenlerimize ait bir yer olarak düşündüğümüz lokalin geçen yıl tadilatını yapmaya başladık. Özel bir alanda tüm kamu görevlilerimize hizmet verecek bir alan oluşturduk. Tüm idareci, öğretmen ve kamu görevlilerimize yönelik nezih bir ortamda sohbet ederek, maç izleyerek vakit geçireceği bir yer oluştu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerimize hayırlı olsun." dedi.
Açılışa, Belediye Başkanı Necati Çolak ile ilçede bulunan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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