Kaman teröre karşı tek yürek oldu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar, teröre karşı ortak açıklama yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toplu halde Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek taziyelerini sunan heyet adına ortak basın açıklamasını Kaman Esnaf Odası Başkanı Sinan Timurhan yaptı. Timurhan, İstanbul’da meydana gelen patlamada çok sayıda polisin ve vatandaşın şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan bu menfur saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Timurhan, barış ve kardeşliğe kast eden terör saldırılarının hiçbir zaman hedefine ulaşamayacağını dile getirdi.

Türk milletinin sahip olduğu tecrübe ve sağduyu ile bu kanlı oyunu bozarak teröre asla teslim olmayacağını aktaran Timurhan, şunları kaydetti:

“İnsanları korkutarak, katlederek hiçbir sonuç alamayacaklar. Yapmamız gereken, birliğimiz korumak, kardeşliğimizi pekiştirmektir. Terör, acımasız ve kanlı yüzünü İstanbul’da bir kez daha gösterdi. Hiçbir gerekçe, masumlara yönelik saldırıları haklı gösteremez. Huzur ve güvenliğimizi hedef almış bu alçak saldırıyı, terörü, teröre destek verenleri ve terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Terör insanlık suçudur. Aziz vatanımızı korurken şehit düşen, yürekleri vatan ve millet sevgisiyle dolu bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olarak sonsuza dek gönlümüzde yaşayacak olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, en değerli varlıkları olan evlatlarını bu ülke için şehit veren acılı ailelerine, yüce milletimize başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.”

Ziyaret ve ortak basın açıklamasına, AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak, CHP İlçe Başkanı Çağdaş Gökalp, MHP İlçe Başkanı Kenan Elvan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Can, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül, Şoförler Odası Başkanı Hüseyin Culha ile mahalle muhtarlarını temsilen Yenimahalle Muhtarı Murat Demirel ve Ziyarettepe Mahallesi Muhtarı Yalçın Ocak katıldı.

Heyet, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ümit Ekinci’ye taziyelerini sunarak baş sağlığı diledi.