Kaman'a modern gasilhane

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, tam donanımlı ve modern şekilde yapılan yeni gasilhanenin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Belediye Başkanı Talu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin acil ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattıkları çalışmalar kapsamında yeni gasilhanenin şehir mezarlığındaki binasında açıldığını ifade etti.

Tam donanımlı ve modern şekilde yapılan gasilhanenin halkın hizmetine sunulduğunu dile getiren Talu, şunları kaydetti:

“Gasilhanenin içinde aynı anda 6 cenazenin bekletilebileceği soğuk hava morgu da yer alıyor. Günün 24 saati hizmet verecek gasilhane hizmetlerinden herhangi bir ücret alınmayacak. 1 adet açık 1 adet kapalı olmak üzere 2 adet cenaze aracımız din görevlisi ile birlikte hizmete hazır vaziyettedir. Mezarlıklarımızda devamlı görevli bulundurularak bakımları yapılmakta ve güvenlik sağlanmaktadır.”