Kaman'a yeni öğrenci yurdu

KIRŞEHİR (AA) – AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kaman ilçesine yeni öğrenci yurdu yapılacağını bildirdi.

Milletvekili Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kaman’da yapılacak 200 öğrenci kapasiteli yurt için arsanın belirlendiğini ve yurdun toplam 6 katlı olacağını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Öğrenci yurdunun 7 bin 802 metrekare arsa üzerine yapılacağını aktaran Arslan şunları kaydetti:

“200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu hizmet binası bodrum, zemin ve 4 kat olmak üzere 6 kat olacak. Taban alanı bin 670 metrekare olan projenin toplam inşaat alanı 10 bin 20 metrekaredir. İçinde okuma salonları, yemekhaneler, kütüphane, yönetim ofisleri, çalışma ve yatak odaları bulunmaktadır.

Tüm odalarda tuvalet, duş yapılması planlanan projede ebeveynler ile görüşme odası, doktor odası birimleri bulunması planlanmaktadır. Yapı deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği, engelli yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun olarak projelendirilen yapı, görsel olarak kente değer katacak özgün tasarımıyla Osmanlı- Selçuklu ögelerine yer verilerek tasarlandı.”