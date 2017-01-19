Kaman'da 20 terör şüphelisi aranıyor

KIRŞEHİR (AA) – Kaman ilçesinde, FETÖ, DEAŞ VE PKK terör örgütlerine mensup olduğu iddiasıyla 20 şüphelinin arandığı bildirildi.

Kaman İlçe Güvenlik Toplantısı, Kaymakam Murat Girgin başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ümit Ekinci, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Girgin, toplantıda yaptığı konuşmada, son zamanlarda asker ve polise yönelik terör saldırıları olduğunu belirterek, ilçenin çeşitli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarıyla sıkı denetimler yapıldığını belirtti.

Vatandaşların da terör saldırıları konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Girgin, şunları söyledi:

“Emniyet ve jandarma ekiplerimiz ellerinden geldiğince denetimlerini yapsa da halkımızın da bu konuda duyarlı olması gerekmektedir. Özellikle köy ve mahalle muhtarlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Muhtarlarımızdan en büyük isteğimiz, bizlerle işbirliği içinde olmalarıdır. Köy ve mahallelerimize yeni gelen, ev tutan, araç kiralayan kişilere dikkat edip şüpheli gördükleri kişileri ihbar etsinler. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz bizlerin güvenliği için her türlü tedbiri alıyor. Bizde yardımcı olalım.”

– Terör örgütü üyesi 20 şüpheli aranıyor

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gündüz de Kaman’da 16 kişinin FETÖ, 3 kişinin DEAŞ ve 1 kişinin de PKK üyesi olarak arandığını bildirdi.

Muhtarlardan bu kişiler konusunda dikkatli olmalarını isteyen Gündüz, “5 kilit noktaya arama ekibi kurduk. Hamit köyümüz önemli bir geçiş güzergahı olduğu için oraya ağırlık verdik. Bu zamana kadar 15 kişiyi yakaladık. En son Ömerhacılı köyünde karı koca bir çift FETÖ’den aranıyordu. Kaman’dan Sivas’a kaçmışlar ve bunları bildirdik, Sivas’ta yakalandılar. Bu iş memleket meselesi, herkes duyarlı olmalı.” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ekinci de halkın şüpheli kişilere karşı duyarlı olmalarını isteyerek, emniyet ve jandarma ekiplerine yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.