Kaman'da Bilim Fuarı Sergisi

KIRŞEHİR (AA) – Kaman ilçesinde, öğrencilerin ödüllü projelerinin yer aldığı Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Kaman Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Türkiye’de ilçeler bazında Bilim Sanat Merkezlerinin az olduğunu belirtti.

Kaymakam Girgin, böyle bir imkana sahip olduğu için Kaman’ın şanslı ilçeler arasında yer aldığını söyledi.

Okullarda resim, müzik, teknik gibi konularda yeteneği olan kapasiteli çocukların seçilerek Bilim Sanat Merkezi’ne yönlendirildiğini belirten Girgin, şöyle konuştu:

“Bu eğitim yuvasında çocukların çok dahi iyi noktalara gelmeleri için çalışıp emek veren hem öğretmenlerimizi hem de idarecilerimizi kutluyorum. Bugün açılışını yaptığımız bilim fuarı umarım ilerleyen zamanlarda ülkemiz için önemli projelere imza atacak gençlerimiz için bir basamak olur. Bu fuarın da Bilim Sanat Merkezi aracılığıyla tüm okullarımıza yayılmasını, çok daha fazla öğrenci ile katılımların olmasını temenni ediyorum.”

Konuşmanın ardından ödüllü projelerin de yer aldığı Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Girgin ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.