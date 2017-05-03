Kaman'da hatıra ormanı

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından kurulan hatıra ormanında bin 800 fidan toprakla buluştu.

Ziyaret tepe Mahallesindeki Dadaloğlu ziyaret tepesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Timurhan, ilçeye hatıra ormanı kazandırarak kalıcı eserler bırakmak istediklerini söyledi.

Esnaflardan toplanan aidatlar ile hatıra ormanını oluşturduklarını belirten Timurhan, şunları söyledi:

“Bu alana bin 800 çam fidanı dikiyoruz. Yaptığımız bu orman, ilçelerimizdeki esnaf ve sanatkarlar odaları arasından ilk hatıra ormanı olma özelliğini taşıyoruz. Ormanlar ülkemiz içinde, ilçelerimiz içinde milli bir değer. Esnaflarımızın alın terinden oluşan aidatlar ile yapılan bu orman, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük yatırım, kalıcı eserdir. İlçemizde karşılıklı iki küçük orman kaldı. Bizde bu duruma destek olsun diye, elimizden geleni yaptık. Ormanın oluşturulmasına destek olan Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve tüm esnaflarımıza teşekkür ederiz.”

Etkinliğe Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkan Yardımcısı Eftal Avşar ve esnaflar katıldı.