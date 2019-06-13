Kaman'da ihtiyaç sahibi ailelere hayırsever desteği

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 130 aileye günlük sıcak yemek verilmesine katkı yapan hayırseverlere teşekkür etti.

Çolak, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca günlük ortalama 130 ailenin evine belediye personelince sefer taslarında sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade etti.

Bu yardımlara hayırseverlerin de katkı yaptığını belirten Çolak, şunları kaydetti:

"Personelimizce günlük olarak hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Bu projede belediyemize ulaşarak destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı vesilesiyle birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdik. Bir ay süren bu yardımlaşma ve birlik beraberliği yılın geri kalan zamanında da sürdürmeye gayret göstermeli, sevgi ve saygıyı yaşatmalı, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmalı, bu huzur iklimini bir yıla yaymalıyız."