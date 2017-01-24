Kaman'da karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik ekip, Kaman ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara eğitim verdi.

Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesinin eğitim planlaması doğrultusunda şubede görevli teknisyenler, Kaman’da vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirdi.

Kaymakamlık, belediye binası, camiler, kahvehane ve iş yerlerine, vatandaşların toplu bulunduğu yerlere ve mahalle giriş çıkışlarına broşürler ve afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı.

Bilgilendirme çalışmalarına 12 personel katıldı.