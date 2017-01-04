Kaman'da karla mücadele

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Kaymakamı Murat Grgin, ilçede vatandaşların don ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin çalışma yaptığını söyledi.

Kısa süre önce göreve başlayan Girgin, çeşitli kuruluşlardan yapılan tebrik ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçeye hizmet etmek için iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Mevsim itibarıyla kar yağışının etkili olduğunu vurgulayan Girgin, vatandaşların don ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin yoğun bir faaliyet yürüttüğünü dile getirerek, “Kar ve buzlanma mücadelemiz devam ediyor. Özel idaremiz 5 ekiple çalışmalarını sürdürüyor, kapalı köy yolumuz yoktur.” dedi.

Göreve başladığı günden itibaren köy ve okul ziyaretlerine devam ettiğini aktaran Girgin, şunları kaydetti:

“Kurumlarımızın durumlarını brifinglerle tespit ediyorum. Önceliklerimizi belirliyoruz. Ayrıca 2017 yatırım programında ilçemizi ilgilendiren yatırımları takip ediyoruz. Tarım, hayvancılık ve turizmde büyük bir potansiyeli olan Kaman ilçemizde halkımıza hizmet etmenin onurunun ve aynı zamanda sorumluluğunun bilinciyle daha yaşanabilir, gelişmiş ve güzel bir Kaman için hep birlikte çalışacağız. Görev yapacağım dönem içerisinde başta toplumun huzur ve güveninin sağlanması olmak üzere, yaşlılarımıza, engellilerimize, korunmaya muhtaç çocuklarımıza, şehit ve gazilerimize daha hızlı ve etkin olmak üzere; eğitim, sağlık, tarım, sanayi, ticaretin ve turizmin geliştirilmesi konularında mesafe alıcı bir hizmet anlayışıyla çalışacağım.”

Girgin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Hakan Şen’in yerine Kaman Kaymakamı olarak atanmıştı.