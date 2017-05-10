Kaman'da trafik kazası: 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ evleri pazar yerinde park halindeki 40 KK 975 plakalı aracını çalıştıran sürücü Akbaba Karakuş, geri manevra yapmak isterken park halindeki iki otomobile çarptı.

Daha sonra aracını ileri doğru hareket ettiren sürücü, bu kez de önde bulunan park halindeki iki otomobil ile 3 yayaya çarptı.

Kazada yaralanan biri ağır 3 kişi, ambulanslarla Kaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ayfer Ödemiş (58), ilk müdahalesinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.