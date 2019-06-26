Kaman'da yaz spor okulları kayıtları başladı
KIRŞEHİR (AA) – Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okulları kayıtları başladı.
Bu yıl 13 farklı branşta 5-18 yaş gruplarında çocuklara yönelik kurslar verilecek. Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kenan Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursların 29 Haziran -1 Eylül tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
Verilen kurslarla çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunmak istediklerini belirten Şentürk, "Kurs programları, 05-18 yaş grubuna yönelik futbol, basketbol, voleybol, tekvando, badminton, masa tenisi, kickboks, satranç, halk oyunları, dart, bocce, cimnastik ve geleneksel okçuluk gibi farklı branşlarında düzenleniyor." dedi.
Şentürk, çocukları kurslara katılmaya davet ederek, kendilerini sportif yönden geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
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