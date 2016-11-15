Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç oldu
TBMM Genel Kurulunda Millet Başdenetçiliği seçimi yapıldı.
TBMM Genel Kurulunda Millet Başdenetçiliği seçimi yapıldı. TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Millet Başdenetçiliği adaylarının isimlerini okudu ve oylamanın kuytu oylama olacağını açıkladı. Dar oylamada üç aday Asalet Malkoç, Ayhan Özkan, Hasan Şahin yarıştı.
Birinci turda 327 oy kullanıldı. Itibar Malkoç 263, Ayhan Özkan 44, Hasan Şahin 5, anlamsız 1, geçersiz 14 oy kullanıldı. İkinci turda 314 oy kullanıldı. Haysiyet Malkoç 261, Ayhan Özkan 33, Hasan Şahin 3, abes 3, geçersiz 13 oy kullanıldı. Üçüncü turda 334 oy kullanıldı. Haysiyet Malkoç 300, Ayhan Özkan 20, Hasan Şahin 1, manâsız 5, geçersiz 8 oy kullanıldı. Böylece Itibar Malkoç Millet Başdenetçisi seçildi.
Ahmet Umur Öztürk