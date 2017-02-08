Kamu Hastaneleri Birliğinden 2016 yılı değerlendirmesi

KARAMAN (AA) – Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Arslan, 2016 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Arslan, Karaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda, Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin mart ayında Karaman Devlet Hastanesi ek binasına taşınacağını söyledi.

Karaman’da 2016 yılında hastanelerde 1 milyon hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

“Karaman Devlet Hastanemizde 2016 yılında 868 bin hastaya hizmet vermişiz. Ermenek Devlet Hastanesinde ise 2016 yılında 124 bin hastaya hizmet verdik. Karaman Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde de 2016 yılında 65 bin hastaya hizmet verdik. Toplama baktığımız zaman 1 milyon 58 bin hastaya hastanelerimizde hizmet verdik. Karaman Devlet Hastanesi içerisindeki yoğun bakım ünitesi tam kapasiteyle çalışıyor. Ama kapasite yeterli gelmiyor. Yoğun bakım ünitesinde kapasiteyi 11 yatak daha artıracağız.”