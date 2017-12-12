Kamu personeline masa başı egzersizi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün antrenörleri Emine Altıntaş ve Akif Zeren, kamu kurumlarına giderek memurlara egzersiz yaptırıyor.

Masa başında uzun süre çalışanlarda boyun ve bel fıtığı gibi rahatsızlıkların oluşabileceğini anlatan Antrenör Zeren, “Devlet veya özel kurumlarda iş yeri egzersiz programlarını yapıyoruz. 3 yıldır bütün kurumlara ulaşmaya çalışıyoruz. Göstermiş olduğumuz egzersizlerle oluşabilecek rahatsızlıklar en alt seviyeye indirilebilir. Güne daha dinç ve enerjik başlıyorlar. Ancak bu egzersizler sürekli yapılması gerekir. Düzenli ve sürekli yapıldığında olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum” dedi.

Programa katılan kamu personeli de uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Yasin Esen

