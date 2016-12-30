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Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:20

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YOZGAT (AA) – Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) 2. Koordinasyon Toplantısı Sorgun’da yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, toplantıda ilin genel sorunlarının ele alındığını ve sorunların çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerinde fikir alış verişinde bulunulduğunu söyledi.

Bu tür toplantıların daha sıklıkla yapılması gerektiğini belirten Çakır, sorunların daha çok konuşulması, çözüm yolları oluşturulması ile çözüleceğini, bu toplantıların en önemli amacının da bu olduğunu ifade etti.

Toplantıya, Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erkılıçoğlu, Sorgun MYO Müdürü Doç.Dr. İsmail Akdeniz, KOSGEB Müdürü Mustafa Işık, Sorgun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç, KÜSİ Yozgat Temsilcisi Doç.Dr. Orhan Hazer, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mualla Taşkesen, ORAN Kalkınma Ajansı Koordinatörü Timur Yıldız, Sorgun TSO Genel Sekreteri Sami Erdoğan katıldı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği toplantısı Sorgun TSO

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