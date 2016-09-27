Kamyon otomobile çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Konya’nın Akşehir İlçesinde elma yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 birey öldü, 1 birey yaralandı.

Kaza, Akşehir Doğrugöz mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine gitmekte olan Gürsel Coşkun (51) idaresindeki 01 GR 432 otomobil ile Akşehir’den D-300 Karayoluna meydana çıkan Ahmet M. (62) idaresindeki 42 UL 478 plakalı elma yüklü kamyon çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gürsel Coşkun durum yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan eşi İlknur Coşkun (48) ve oğlu Ömer Faruk Coşkun (20) kaza yerine çağrılan Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İlknur Coşkun yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası D-300 karayolundaki ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken kamyondaki elmalarda karayoluna saçıldı. Kamyon sürücü Ahmet M. Jandarma tarafından ifadesi gücüne gitmek üzere göz altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.