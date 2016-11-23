Kamyon şoförünün “Çubuk Agat Taşı” koleksiyonu

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan kamyon şoförü Sadık Yılmaz, “Çubuk Agat Taşı” koleksiyonuyla dikkati çekiyor.

Çubuk’ta yaşayan ve yurdun dört bir yanına kamyonuyla nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Sadık Yılmaz (57), bir arkadaşının tavsiyesiyle ilgilenmeye başladığı “Çubuk AgatTaşı”nı biriktiriyor.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğinde açılan Agat Taşı İşleme Atölyesi’ndeki kurslara da katılarak sertifika alan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamyonunun ve evinin her köşesini Agat taşıyla donattığını, boş zamanlarında da ailesiyle Agat taşı toplamak için dağlara çıktığını söyledi.

Taşları sürekli yanında taşıdığını, onlarla oynayarak, yeni desenler ortaya çıkararak mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

“Nereye gidersem gideyim yolda verdiğim molalarda ilginç taşları topluyorum. Taş topladığımız zamanlar kendimde bir ferahlık, rahatlık ve huzur buluyorum. Nasıl bir bayanın dantel işleyip güzel motif ortaya çıkarttığında heyecan yaşıyorsa, ben de bu taşları kestirdiğimde güzel desenler ortaya çıktığında aynı heyecanı ve mutluluğu yaşıyorum. Yolun yorgunluğunu ve stresini taşlarla atıyorum. Eve geldiğimde taşların başına gelirim, onların motiflerine bakarım, incelerim, severim, okşarım bu şekilde kendim de bir rahatlık bulurum.”

En büyük hayalinin kendisine ait bir atölye açmak olduğunu aktaran Yılmaz, “İnşallah, onu da yakın bir zamanda açacağım.” dedi.

Eşinin taşlarla uğraşmasıyla bambaşka biri olduğunu söyleyen Aysel Yılmaz da onun mutluluğunun kendisini ve çocuklarını da mutlu ettiğini belirterek, “Yoldan gelince odaya geçiyor taşlarıyla ilgileniyor. Taşların kalbini yumuşattığını düşünüyorum. Kötü alışkanlıklarının yerine taşlarla uğraşıyor ve bizimle daha çok vakit geçiriyor. Yoldan geldiği zaman bizi de yanına alarak taş toplamaya gideriz. Biz piknik yaparız o taş toplayarak mutlu olur.” ifadelerini kullandı.