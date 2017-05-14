Kamyonet değil otomobil

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kozan Yolu Caddesi’nde fazla ağırlık taşıyan otomobil, herkesin dikkatini çekti. Otomobilin valiz kısmı, arka koltuk ve tavanına torbalar ile tartı konması öteki sürücüleri hayrete düşürdü. Araba sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi sersemlemiş bakışlar aşağı yoluna devam etti. Tavanında tıka basa batmış 11 torbanın bulunduğu, valiz ve ön ile arka koltukta da bir öyle doymuş torbanın bulunduğu araba, kazaya davetiye çıkartarak gözden kayboldu.

Fatih Keçe