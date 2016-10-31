Kamyonet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Konya’da alkollü sürücünün kullandığı kamyonetin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Karatay İlçesi Fevzi Anlamak Mahallesi Oto Galericiler sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahim Ç. idaresindeki 42 VK 961 plakalı kamyonet, Musa S. (29) yönetimindeki 42 DUG 85 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Rahim Ç. başından yaralandı. Kaza ihbarı üstüne olay yerine polis ve 112 acil afiyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık durumu ekipleri kadar zarar görmüş kamyonet sürücüsü Rahim Ç., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çare altına alınan ve afiyet durumunun iyi olan kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.