Kamyonet TIRa çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta duran TIR’a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Adana Karayolu Medaş Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Konya istikametine seyir halinde olan Osman Ş. (30) idaresindeki 01 Y 6788 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Ö. (29) yönetimindeki 42 ESF 70 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette yer alan aynı aileden Osman Ş, Hazal Ş. (25), C.Ş. (4), B.Ş. (5) ve S.Ş. (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonette sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Hazal Ş, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.