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Kamyonetle çarpışan belediye otobüsü site bahçesine girdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35

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KONYA (AA) – Konya’da belediye otobüsünün kamyonetle çarpışarak bir sitenin bahçesine girdiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mustafa Bildirici idaresindeki 42 ECL 97 plakalı belediye otobüsü, merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesi’nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 H 0262 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Hızını alamayan belediye otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarını yıkıp, bahçeye girdi.

Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan Mustafa Yavuzer ve Tahir Yürek yaralandı.

Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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