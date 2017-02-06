Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti
06 Şubat 2017 Pazartesi, 19:15
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki A.Y’nin kullandığı 38 ZF 804 plakalı kamyon, Kocasinan ilçesi Nayman Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Kerkük Türkmen’i olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Meryem Mahsun’a çarptı.
Bir süre kamyonun altında sürüklenen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Meryem Mahsun’un akrabası Ahmet Mahsun, Ankara’dan Kahramanmaraş’a giden otobüsle Kayseri’ye geldiklerini, otobüsün otogara girmeden yolun kenarında kendilerini indirdiklerini söyledi.
Öte yandan Mahsun’un 3 çocuğu, eşi ve akrabaları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.