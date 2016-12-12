Kan donduran vasiyet!

İşte M.Necati Özfatura’nın bugünkü yazısı

Dini istismar eden ve bidat ehli FETÖ’cüler, İslam düşmanı ve dinsiz PKK -hadis-i şerife kadar- Müslüman olmayan DAEŞ, DHKP-C ve PYD haindir. Lawrens’in hatıratında şunlar yazmaktadır:

“Osmanlı İmparatorluğunu Orta Doğu’da parçalama başarısını bölgedeki etnik ve dinî mozaiği birbirine aleyhinde kullanarak elde ettim. Arapları, Kürtleri, Hıristiyanları örgütleyerek Osmanlıya karşısında gerilla savaşı başlattım…”

“2016 yılının Lawrens’i” ise CIA ajanı Graham Fuller’dir. Ve bu şer güçlerin stratejisi:

“İslam’a karşı İslam’ı ve Müslümanı Müslümana karşısında savaştırmaktır.”

Erdoğan İslam Dünyasının tabanını uyandırdı ama birkaçı hariç tavanı sömürgeci güçlerin taşeronu olduğu için uyanmadı!

Tekrarlamakta avantaj vardır: 1699 Karlofça Antlaşmasından 2008 yılına (IMF ile ilişkiler kesilinceye) kadar Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Batı’nın vesayeti aşağı idi. Ve bu tarihten sonra Türkiye Batı’ya ilk kez millî menfaatlerini ön planda tutarak “hayır” dedi. Bu Hıristiyan Batı’yı çılgına çevirdi. Hem son 14 sene içinde Türkiye fazla gelişti. Son yıllara kadar Batı’nın arkadaki bahçesi olan Türkiye Batı ne isterse yerine getiriyordu. Ilk Kez Batı edinmek üzere şer güçler güçlü bir Türkiye bakmak istemiyor. Dizleri üstüne çökmüş bir eli ile borç bölge ve diğer eliyle de taviz veren Türkiye görmek istiyorlar.

Burada Churchill’in vasiyetini andırmak isterim: “Türkiye zayıflarsa sulayın, güçlenirse budamak için her çareye başvurun!..” Türkiye’ye açtıkları postmodern savaşın odak noktası budur. Tanzimat’tan bu yandan unutulan daha açık konuşmak gerekirse unutturulan “Kızılelma” Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri vardır ve önlenmelidir.

Bazı okuyucularım soruyor: Dolar ve avro neden yükseliyor? Sebebi gayet basittir. Taksim Yolculuk Parkı olayları, 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsü, 6-7 Ekim olayları ve 15 Temmuz askerî darbe kalkışması, AK Parti iktidarı daha doğrusu Erdoğan’ın şahsında Türkiye’yi Suriye ve Irak yapamayan ilk olarak ABD ve öteki şer güçler derhal küresel sermayenin uzantısı faiz lobisi ve bankalar ile (istisnalar hariç) FETÖ’nün yapamadığını baronlara havale ettiler. Tank, uçak, helikopter ile yıkamadıkları Türkiye’yi “dolar” ile yıkmaya çalışıyorlar. Geçmişte Brezilya’ya uygulanan taktik şu anda Türkiye’ye uygulanıyor.

Bu ülkeyi sevenler ellerindeki yastık altındaki dolar ve avroyu Türk lirasına çevirsinler. Dolar ve avronun karşılığı yoktur. Fakat Türk lirasının karşılığı vardır. 15 Temmuz kalkışmasına aleyhinde halkın, polisin ve askerin göstermiş olduğu başarı Allahü tealanın ihsanıdır. İnancı, etnik kökeni, siyasi görüşü, ayrı olanlar meydanları doldurdu ve bu kalkışmaya set oldu. Allahü teala kalplerden vefat korkusunu aldı yerine şehitlik duygusunu ihsan etti.

Türkiye düşmanı şer güçler 15 Temmuz gibi hüsrana uğrayacaklar ve zelil olacaklardır.