Kanadı sıkışan çakırkuşunu ekolog kurtardı

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) nadide misafirinin imdadına Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yaban Hayatı Ekoloğu Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal yetişti. Ünal, çakırkuşunu sıkıştığı yerden kurtardı. SDÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal, çakırkuşunu Yaban Hayatı Müzesi’ne götürerek tedavisini yaptı. Çakırkuşunun (Accipitergentilis) atmacagiller familyasından gündüz yırtıcısı olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti: ”İnsanlar doğanın bir parçasıdır. Ve doğayı kurtarmak aslında kendimizi kurtarmaktır. Doğa uzakta değil. Her an içindeyiz. Yaşıyor, nefes ve bizim çok önemli bir parçamız. İşte, en güzel kanıt çakırkuşu Tahminim kaya güvercini avlamak için buraya geldi. Sıkıştı. Heyecanlandı ve kendini yaraladı. Biz de sakinleştirdik ve sıkıştığı yerden onu kurtardık. Çakırkuşu gündüz yırtıcısıdır. Leş yemez. Verdiğin suyu içmez. Kendisinin avladıklarını yer. Dolayısıyla sakinleşmesi için belirli bir saat bekledikten sonra gerekli müdahaleyi yaptık.”

Kurtarılan çakırkuşu sakinleştikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Özgürlüğe kanat çırpan çakırkuşu, Orman Fakültesi’nin karşısındaki ağaçlarda bir süre dinlendikten sonra özgürlüğe kanat çırparak gözden kayboldu.

210 kuş türü yaşıyor

Kızılırmak Deltası’ndan sonra Türkiye’nin ikinci En Büyük Kuş Cenneti olan Isparta’da son sayım ve gözlemlere göre 210 tür yaşıyor. Bunlardan biri de atmacagiller familyasından çakırkuşu (Accipitergentilis). SDÜ Öğretim Üyesi Yaban Hayatı Ekoloğu Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal, Isparta’da 210 kuş türünün yaşadığını söyledi. Ulusal ve uluslararası 45 yayını bulunan Yaban Hayatı Ekoloğu Ünal, bunların 104’ünün yerli, 63’ünün yaz, 26’sının güz göçmeni olduğunu ve 17 kuş türünün de Isparta’yı geçit olarak kullandığını ifade etti.

Yaban Hayatı Ekoloğu Ünal, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kayıtlarına göre Isparta’da 1 türün ‘en tehlike’de; 3 türün ‘hassas’, 6 türün ise ‘tehlike sınırında’ olduğunu belirtti.

Feti Kılıç