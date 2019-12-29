“Kanal İstanbul'a itiraz için imza atmayan” belediye çalışanının darbedildiği iddiası
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir kişi, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz amacıyla CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığınca düzenlenen imza kampanyasına destek vermek istemediği için stant görevlileri tarafından darbedildiği iddiasıyla polise başvurarak şikayetçi oldu.
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi Doktorlar Caddesi'nde dün CHP Tepebaşı İlçe Başkanlığınca Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için imza kampanyası amacıyla stant kuruldu.
İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi çalışanı Kemal Şahin (36) ile stant görevlileri arasında imza kampanyasına destek vermek istemediği için tartışma yaşandı. Şahin, çıkan arbedede darbedildiğini öne sürdü. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Şahin ile CHP Tepebaşı İlçe Teşkilatı üyeleri M.A. ve A.N. polis merkezine götürüldü. Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Kemal Şahin, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldan geçtiği sırada stant görevlileri tarafından imza atmasının istendiğini iddia etti.
İmza vermek istemediğini belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Ben parti ayrımı yapmadan, devlete millete bağlı bir vatandaşım. 'Devletimiz yol yaptı, köprü yaptı, kanal da yapsın bunda ne var' diye tepki gösterdim. 'Montunda belediyenin amblemi var, o amblem sana yakışmıyor' dediler. O sırada birisi görüntü çekiyordu. Bunun üzerine, 'Neden görüntü çekiyorsunuz, beni işimden etmek mi istiyorsunuz' dedim. İmza atmadığımdan hem darbedildim hem de işimden olacağım. Hastaneye gittim, darp raporu aldım. Boynumda sargı var. Bu olaydan sonra iş yerimden arayıp belediyeye çağırdılar, hakkımda bir tutanak olduğunu söylediler. Sebebini sorunca da üniforma ile çarşıda gezerken standa saldırdığımı belirttiler. Avukatımla görüşeceğimi söyleyerek tutanağı imzalamadım. Bir sebebe bağlayarak işime son verecekler diye korkuyorum."
M.A. ve A.N'nin ise Şahin'i kendilerinin durdurmadığını, standa gelerek hakaretlerde bulunması üzerine diğer partililerle sakinleştirmeye çalıştıklarını ileri sürdüğü, daha sonra polislerin olaya müdahale ettiğini söylediği öğrenildi.
CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar da tarafların birbirinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Adar, "Vatandaşın standa gelip hakaret ettiğini öğrendim. Küfürlü konuşmuş ve oradakilere bıçak çekmiş. Yaşanan arbede sonucunda da iki taraf da karakolda ifade verdi zaten." dedi.
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“Kanal İstanbul'a itiraz için imza atmayan” belediye çalışanının darbedildiği iddiası
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