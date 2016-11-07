Kanaldan kurtarılan anne köpek ve yavruları emin ellerde

Her türlü bakımı ve takibi yapılan köpek ve yavruları, Büyükşehir Belediyesi Afiyet ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkezin yerden ısıtmalı odasında barındırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 170 dönüm alana kurulu Sokak Hayvanları Geçici Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile kente hizmet veriyor. Kuvözden alttan ısıtmalı barınaklarına, küvetten son teknolojik röntgen ve ultrason cihazlarına dek geniş imkanlara sahip merkezin, şimdilerde bambaşka bir misafiri var. Tramvay inşaatında Zabıta ekipleri kadar elektrik kanalından çıkarılan ve yeni doğum yapmış olduğu görünürde köpek ve 7 yavrusunun merkezde her türlü bakımı yapılıyor.

Büyükşehir ekiplerinin afiyet takiplerini yaptığı anne köpek ve yavruları yerden ısıtmalı odada tutuluyor. Anne köpeğin ilk gün bitkin ve cılız göründüğünü ifade eden büyükşehir belediyesi ekipleri, köpeğe derhal gıda takviyesinde bulunduklarını böylece her geçen gün sağlığının iyiye gittiğini kaydetti.

Yetkililer anne köpeğin takriben 40 jurnal emzirme süresinden daha sonra aşılarının yapılacağını belirterek sonra isteyen vatandaşların sahiplenebileceğinin altını çizdi.

İsmail Gündüz