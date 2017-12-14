Kanalizasyon çalışmalarında Geç Roma dönemine ait eserler bulundu
Denizli’nin Tavas ilçesi Yaka Mahallesi’nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), görevlileri alt yapı çalışmaları kapsamında kazı yaptı. Görevliler, kepçe ile sokağı kazdıkları sırada, yaklaşık 3 metre derinlikte, tarihi bir yapıya ait olduğu düşünülen 5 mermer sütun parçasına rastladı. Bunun üzerine diğer görevliler kepçe operatörünü uyardı. Görevlilerin haber vermesi üzerine kazı yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazı yerinde güvenlik önlemi alan ekipler, Müze Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirirken, tarihi eserlerin ortayı çıkması nedeniyle kazı çalışmalarının yapıldığı alan etrafını güvenlik şeridi çekildi, kazılar durduruldu.
Müze müdürlüğünün yaptığı incelemede, kalıntıların yaklaşık 1500 yıllık Geç Roma dönemindeki tarihi bir yapıya ait olduğu düşünülüyor.
Müze Müdürlüğüne ait arkeologların gelip, kazı alanında başka eserlerin olup olmadığı konusunda inceleme yapması bekleniyor.
Kazıların durdurulduğunu belirten mahalle sakini Halil İbrahim Tiver, “DESKİ görevlileri burada alt yapı çalışması yapıyordu. Daha sonra kepçe bu tarihi taşları bulmuş, durum polis bildirildi ve şuanda kazılar durduruldu. Arkeologlar gelmedi ama gelip inceleme yapacaklarını söylediler” diye konuştu.
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