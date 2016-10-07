Kanalizasyona düşen kedi yavrusunu AKUT kurtardı
07 Ekim 2016 Cuma, 14:28
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de hastanenin kanalizasyon giderine düşen yavru kediyi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’ndeki Eskişehir Devlet Hastanesinin kanalizasyon giderine kedi yavrusu düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AKUT Eskişehir ekibi, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten düşen kedi yavrusunu ip teknikleri kullanarak bulunduğu yerden çıkardı.
Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.