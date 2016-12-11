Kandil mesajları! Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı?

Kandil mesajları ve SMS’leri haberimizde. Mevlid, doğum zamanı demektir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve mutluluk günüdür. Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenlerin günahları affedilir.

Bu gece, Peygamber efendimiz aleyhisselamın doğum zamanlarında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp, okurlar ve birbirlerine anlatırlardı.

En Hoş Mevlid Kandili Mesajları

Nuruyla alemimizi Şereflendiren Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Kutsal Olsun

Allah’a kulsun, zülmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatlı dostun, kandilin mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Bizleri şefaatinden mahrum etme. Amin! Mevlid Kandiliniz Kutsal, dualarınız kabul olsun.

Bu kutsal günlerimizde mü-min kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur, sofranıza bereket, üzerinize sağlık durumu serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Kutsal Olsun.

Sual: Mevlid nedir, bid’beygir midir?

YANIT

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, tüm Müslümanların bayramıdır.

Resulullah dünyaya gelince, amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, (Kardeşin Abdullah’ın oğlu oldu) diyerek kendisine müjde getirince, sevinmişti. (Ona süt belirlemek şartıyla, seni azat ettim) demişti. Bunun için, Ebu Leheb’in, her mevlid gecesinde, azabı biraz hafifler. Mevlid gecesi sevinen, o geceye değer veren müminler o kadar fazla sevab kazanır. Hâfız Muhammed ibni Cezeri Şafii diyor ancak: (Ebu Leheb’e rüyada hali sorulduğunda, çok cefa çekiyorum. Ama, Resulullahın dünyaya gelişini müjdeleyen cariyemi sevincimden azat ettiğim için, her sene, Rebiul-evvel ayının 12. geceleri, azabım hafifliyor) dedi. Ebu Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince, O ulu Peygamberin ümmetinden olan bir mümin, Onun doğduğu gece sevinir, malını yerinde yerlere dağıtır, davet verir, bu nedenle, Peygamberine olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar. (M. Tavsiye)

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ağırlama verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resulullahın doğum vaktinde görülen hâlleri, mucizeleri okumak, kulak vermek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Yetişmek iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine fazla ağırlık vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en değerli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.

El-mukni, el-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden değerli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)

(Allah, bir kimseye laf ve yazı sanatı ihsan ederse, Resulullahı övsün, düşmanlarını kötülesin) hadis-i şerifine uyularak, asırlardır mevlid kitapları yazılmış ve okunmuştur. Resulullah efendimizi öven değişik mevlid kasideleri vardır. Ünlü olan ve Türkiye’de tekrar tekrar okunan Mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Bunların asr-ı saadetten sonradan yazılması, bid’at olmasını gerektirmez. Çünkü Resulullahı övmek ibadettir. daima Onu övgü dolu kasideler, yazılar yazılabilir. Onları da okumak bid’at yok, sevap olur. Mevlid-i şerif okumak, Resulullahın dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu övmek demektir. Her müminin, imanı gereği Resulullahı fazla sevmesi gerekir. Çok hoşlanmak kâmil müminin alametidir. Buhari’deki hadis-i şerifte, (Beni ana baba, evlat ve herkesten daha fazla sevmeyen, mümin olamaz) buyuruldu. Mevlid okumak değil, mevlidde dine aykırı şeyler yerine getirmek günahtır.

MEVLİD KANDİLİ DUASI VAR MI?

Mevlid Kandili’ne özel bir dua yoktur.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILMALI?

Pişman Olmak

Bu kutsal gece kusur ve günahlarımızdan pişmanlık ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Öteki kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara pişmanlık edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi onarım zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan nedeniyle Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve vicdan azabı duyma, günahlara yeniden dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve baştan dirilişin ifadesidir.

Selat-u Selam Okumak

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlallah” demeliyiz.

Kur’an-ı Kerim Okumak ve Kulak Vermek

Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur’an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber elde etmek için gönderilmiştir. Bu itibarla yalnızca okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur’an’ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

Peygamberimizin Hayatını Okumak

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup adamakıllı bilmek. Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken diğer taraftan şu hususu adamakıllı tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet niçin? Çünkü Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu kutsal gecede Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi en ince ayrıntısına kadar gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin sünnetin kişiye özel hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

ALLAH (Celle Celalühü) Dua Etmek

ALLAHü Teâlâ’ya bütün bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve ebedi kudret sahibi olan ALLAH’ın azameti karşı aczini kabullenmesi, O’na sığınması ve O’na yakarması, ne isteyecekse O’ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve ebedi kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak’ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve basmakalıp isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ’nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

Namaz Kılmak

Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece çaba göstermelidir. Kaza namazı yer alan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üstünde namaz borcu olan kimsenin bu gecede bari bir günlük namaz kaza etmesi yerinde olur. Böylece ayrıca borcunu öder keza de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Mümkünse, kandil gecesi olması nedeniyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Dua edilir.

Mezar Ziyaretlerinde Bulunmak

Mevlid Gecesi gündüzünde mezarlar, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli. Ruhlarına Kur’an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teala’dan afv ü mağfiret dilemeli, bu vesile ile ruhları şad edilmelidir. Ayrıca Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in, ashabın, tabiinin, öteki büyüklerimizin, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın… Kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.

Yetim ve Kimsesizleri Korumak

Mevlid Gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, gereklilik içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak mutlaka yapmamız gerekli gelen bir husustur.

Doğum ve vefat günü

Sual: Peygamber efendimizin doğum günü olan Mevlid kandili biliniyorsa da, ölüm ettiği gün genelde bilinmiyor. Sebebi nedir?

YANIT

Doğum sevinç günüdür, Mevlit kandili yapıldığı için, çok kimse doğum gününü biliyor. Vefat, endişe günüdür. Dinimizde yas yoktur. Ölüm gününü anlatıp üzülmeye sebep olunmadığı için çok kimse ölüm gününü bilmiyor.

Resulullah efendimiz, 571 senesi Nisan ayının yirmisine rastlayan, Rebiül-evvel ayının on ikinci pazartesi gecesi, sabaha karşı, Mekke’de doğdu. 632’de Rebiül-evvel ayının on ikinci pazartesi günü öğleden evvel 63 yaşında vefat etti.

Mevlid gecesi sevinen, o geceye değer veren müminler o kadar fazla sevab kazanır. Bir mümin, onun doğduğu gece sevinir, malını yerinde yerlere dağıtır, misafir etme verir, bu nedenle, Resulullah’a olan sevgisini gösterirse, Allahü teâlâ onu Cennetine sokar. (M. Tavsiye)

Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenlerin günahları affedilir. Mevlid gecesinde, Resulullah’ın doğduğu süre görülen hâlleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da, toplanıp anlatırlardı. (S. Ebediyye)