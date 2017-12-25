Kandil-Sincar ve Suriye hattı Ankara masasında
Kandil-Sincar ve Suriye hattındaki 7 kritik lojistik üsten biri haline dönüşen Mahmur kampı için Ankara da kapsamlı bir çalışma başlattı.
BM denetimindeki kamp için Ankara ile Bağdat arasında Şubat ayının ikinci yarısı itibarıyla görüşme trafiği başlatılacak. PKK’nın lojistik üsse çevirdiği sözde sivil kampta güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve örgütün istediği hareket kabiliyetinin önünün kesilmesi için bir taslak plan hazırlanıp Iraklı yetkililerle paylaşılacak.Üzerinde çalışılan taslak plana göre, Bağdat ile bir uzlaşma sağlanması durumunda ilk aşamada, hali hazırda PKK’nın kullandığı kamptaki bin 100 kişi oldukları tahmin edilen militanların bölgeden Temmuz ayına kadar uzaklaştırılması istenecek. İkinci aşamada örgütün Suriye’ye geçişlerde kullandığı 7 kritik geçiş noktalarından ikisi olan Mahmur ve Sunnine hattında güvenlik önlemlerinin arttırılması talep edilecek. Ankara, Bağdat yönetimine ABD’nin PKK’ya verdiği silahların yakın zamanda PKK eli ile Irak’ta Şiileri hedef alabileceği uyarısını yapacak. Zira ABD’nin mezhep savaşı için PKK’yı hazırladığına dair hazırlıkların olduğu bilgileri paylaşılacak. Bu noktada gerekirse güvenlik desteği için Beşika’daki Türk askerî üssünden destek verilmesi de önerilecek. Ancak diplomatik kaynaklar, Bağdat yönetiminin bu öneriye sıcak bakmayacağı kaydediliyor. Üçüncü aşamada ise Mahmur’un sivilleştirilmesi istenecek. Zira kampta PKK’dan ayrılan teröristlerin de kaldığı biliniyor. Diğer bir ifade ile kampın PKK’dan arındırılması beklenecek. 2019 da ise Mahmur’daki siviller için kalıcı bir çözüm için bir çalışma üzerinde çalışılacak.
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