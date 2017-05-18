Kandil’den ‘infazlara’ başlayın talimatı

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, son istihbarat raporlarına tarafından PKK’lı teröristlerin Türkiye içinde sayılarının bin 800-2 bin 200’e dek gerilediğini, en zinde oldukları Şırnak kırsalında bile sayılarının 200’ü bulmadığını söyledi.

Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, “Almanya istihbarat paylaşıyor mu”, “Terör örgütü kimlere karşın infaz talimatı verdi,” “Terör örgütünün Suriye’deki son durumu ne, sınırdaki duvarlar ne değin etkin oldu”, “İran sınırında hangi tedbirler alınıyor”,”Sahada kaç PKK’lı kaldı?”sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın, “PKK küçüldü küçüldü.. İşte son sayılar”başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

“Kim ne derse desin Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump zirvesi yeni dönem için umut verdi..

Türkiye istediği zamanı kazandı..

Böyle zirvelerdeki ayrıntı çok önemlidir..

Arkadaş Canlısı davranışlar ve mimikler bize en her yerde itibaren fazla bir sinerjinin oluştuğunu gösterdi..

Ayrıca ABD, keza de AB ilişkilerinde eşdeğer ortaklık stratejisinin yerleşmeye başladığı günleri yaşıyoruz..

Sınırsız taviz anlayışını terk edeli basmakalıp bir süre oldu..

Trump, kendi devletine, bürokrasisine hâkim epeyce ilişkiler fazla ivme kazanacaktır..

Her Hâlükarda kimse Trump’tan, FETÖ ve PYD konusunu 1 günde çözmesini beklemiyordu..

Çözmek istese bile bu aşamada çözemeyeceği hepimizin malumu..

Bilhassa FETÖ konusunda Washington’da bütün saha pres devam edecek

Almanya hâlâ istihbarat paylaşmıyor..

Türkiye haklı olarak Alman parlamenterlerin İncirlik’i ziyaret etmesine müsade vermedi.

Alman Tornado’ları İncirlik üzerinden Orta Doğu üstünde uçuşlara devam ediyorlar.

Şansölye Merkel, uçakları Ürdün’e çekebileceklerini söyledi.

Berlin yönetiminin PKK/PYD istihbaratlarını kararttığını ve Türkiye’ye vermediğini bu sütunlardan yazmıştık..

Durum hâlâ benzer. Almanya istihbarat paylaşmıyor…

Bu yüzden de Almanya uçaklarını çekerse Türkiye’nin üzülmesini, ‘aman ne olur gitme demesini’ kimse beklememeli..

Ola Ki ayrılıştan hoşnut bile olur!

En zinde pozisyondayız…

Bugün sizlerle fazla hoş haberleri, bilgileri ve rakamları paylaşacağız..

Güvenlik toplantılarında masaya gelen istihbarat raporları, saha bilgileri terörle mücadelenin çok iyi gittiğini gösteriyor.

Güvenilir kaynaklara kadar 2017 yazına girerken Türkiye terörle mücadelede son yılların en iyi pozisyonuna gelmiş durumda..

Nereden nerelere gelindi..

İki sene önce şehir-ilçe savaşları yaşanırken acilen terör örgütüne göz açtırılmıyor, kıpırdamasına müsade verilmiyor.

Hemencecik belirtelim ancak bu yaz hareketli geçecek..

İnfazlara başlayacaklar

Terör örgütü özellikle Hakkâri ve Şırnak kırsalında ayakta durmaya çalışıyor.

Gaz Lambası, “infazlara” başlayın talimatı yolladı.

Devlete yakın siviller, aşiretler, AK Partililer hedef alınacak.

Hiçbirini üstlenmeyecekler;

Yarı faili meçhulmüş izlenimi devretmek için…

En büyük stratejileri bu

Maksat şehir halkı ile kırsalın bağını kesmek

Türkiye terörle mücadeleye kış boyunca hiç ara vermedi.

Bizler sıcacık yataklarımızda mışıl mışıl uyurken, güvenlik güçlerimiz karlı-buzlu dağlarda, derin dondurucu soğukta operasyonlarını sürdürdü.

Baharla birlikte de PKK’ya büyük darbeler indirilen operasyonlara start verildi.

Yaz bitmeden PKK’nın şehir halkı ile kırsal arasındaki bağının kesilmesi hedefleniyor.

Tartma, Hakkâri, Şırnak, Tunceli ve Sızı kırsalına veriliyor.

Suriye’de izole edilecekler

Türkiye-Suriye arasındaki geçişgenlik de en az seviyeye indirilecek.

Amaç, PKK’nın Suriye’den eylemci gönderemeyecek duruma getirilmesi.

Sınır tedbirleri meyvelerini vermeye başladı. Duvarların getirisi büyük oldu.

Terör örgütü Suriye’de izole edilmeye başladı.

Sincar’a dikkat

PKK’yı destekleyen güçler için örgütün Suriye veya Irak’ta yok Türkiye’de dinç ve operasyonel olması para ediyor.

Türkiye içinde kıpırdayamaz hâle gelmesi PKK’nın değerini de düşürmüş durumda. Bu yüzden de Kuzey Irak’ta bilhassa de Sincar’da tutunmaya çalışıyorlar.

Sincar, PKK’nın Suriye’ye açılan kapısı.

Bu yüzden de burada yer edinmek için her şeyi yapabilirler.

Haşdi Şabi ile önemli bir meslek birliğine giriştiler.

Ankara’nın Kuzey Irak’ta KDP ile dostça ve iyi ilişkileri devam ediyor

Bu da PKK’nın işini zorlaştırıyor.

Bu iş birliği PKK tehdidinin kaynağında kesilmesini sağlıyor

PKK olmaksızın, Kuzey Irak’ta Kürtlerin pekala demokratik hür şartlarda yaşayabildiklerini tüm dünya görmüş oldu.

Türkiye, Irak-Suriye geçişgenliğini alıkoymak için Sincar’a yeni operasyonlar yapabilir..

İran sınırına dikkat…

Irak, Suriye derken Türkiye bir taraftan da İran sınırında ciddi tedbirler alıyor.

İran sınırına da duvar örülmeye başladı..

Irak ve Suriye’den sızamayan terör örgütünün İran sınırını kullanabileceği istihbaratı Ankara’nın elinde.

Gözler bir taraftan da yaz boyu İran sınırında olacak..

FETÖ’nün devre dışı bırakılmasıyla PKK’ya içeriden veri akışı indirilmiş oldu. Millî tabanca sistemleri terörle mücadelede şiddet çarpanı hâline geldi.

4 büyük eylem hazırlığı..

4 defa, büyük eylemler için Irak’tan sızmaya, Tunceli ve Hakkâri kırsalında toplanmaya çalışan terör örgütü darmadağın edildi.

Bestler-Dereler’de aldığı darbe ve Besta cephe sorumlusu İran asıllı Salar Acem’in öldürülmesi örgütte moralleri dip yaptırdı.

Sahada kaç PKK’lı kaldı?

En manâlı bilgiyi en sona sakladık..

Örgüt son 9 ayda büyük darbe yedi..

Üçte ikisi etkisiz hâle getirildi…

Son istihbarat raporlarına tarafından Türkiye içinde sayıları 1.800-2.200’e dek geriledi..

En enerjik oldukları Şırnak kırsalında bile sayıları 200’ü bile bulmuyor bundan böyle..

Bütün zamanların en iyi rakamı..

Yurt dışı da mükemmel gidiyor..

Irak ve Suriye’de 3.000-3.500 civarındalar..

Yani toplamda sayıları 5.000’e değin indi..

Suriye’deki PKK’lıların çoğu, yani Kandil kadrosundan ve komutan düzeyinde Diğerleri Suriyeli Kürtlerden devşirme..

Terörle mücadele mükemmel gidiyor..

Daha güzel haberler de alacağız.

Terörün gündemden düşeceği günler çok uzak değil”