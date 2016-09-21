Kanser tedavisi gören imam hayatını kaybetti
SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 2 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Hafik Yeni Mahalle Cami İmamı Osman Aydoğan (48), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybetti.
Aydoğan’ın cenazesi, Hacı İzzet Örnek Merkez Caminde Sivas Müftüsü Şükrü Balkan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hafik ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Aydoğan’ın ailesi, yakınları, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Salih Ayhan, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Mitat İlhan, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ile ilçe sakinleri katıldı.