Ana Sayfa   >   Genel   >   Kanser tedavisi gören imam hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören imam hayatını kaybetti

21 Eylül 2016 Çarşamba, 21:15
Kanser tedavisi gören imam hayatını kaybetti

Benzer Konular

GATA'da tedavi gören asker şehit oldu
GATA'da tedavi gören asker şehit oldu
Sivas'ta orman yangını
Sivas'ta orman yangını
AK Parti Sivas milletvekillerinden Hafik'e ziyaret
AK Parti Sivas milletvekillerinden Hafik'e ziyaret

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden imam son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 2 yıldır pankreas kanseri tedavisi gören Hafik Yeni Mahalle Cami İmamı Osman Aydoğan (48), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Aydoğan’ın cenazesi, Hacı İzzet Örnek Merkez Caminde Sivas Müftüsü Şükrü Balkan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hafik ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Aydoğan’ın ailesi, yakınları, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Salih Ayhan, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Mitat İlhan, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin ile ilçe sakinleri katıldı.

Hafik kanseri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi