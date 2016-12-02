Kanuni Ortaokulu öğrencileri Avrupa'ya gidecek

SİVAS (AA) – Sivas Kanuni Ortaokulu tarafından hazırlanan “Erasmus” projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Avrupa ülkelerini gezecek.

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca kabul edilen projeler hakkında bilgi veren Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, 2016 teklif çağrısı döneminde iki projelerinin Ulusal Ajans tarafından kabul edildiğini belirtti.

Projelerin iki yıl süreceğini aktaran Yıldırım, “Projelerimizden birincisi girişimcilik, ikincisi ise Matematik eğitimi konusunda. Girişimcilik konulu projenin amacı öğrencilerimizin girişimcilik ruhlarını artırarak geleceklerini planlama becerilerini geliştirmektir. Matematik konulu projede ise Matematik öğretiminde bilişim teknolojilerinden faydalanılması ve eğitim yöntemleriyle ilgili etkinlikler yapılacaktır.” diye konuştu.

Yıldırım, proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin farklı zamanlarda 8 ülkede düzenlenecek etkinliklere katılacaklarını dile getirerek, “Projeler sayesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca sağlanan

hibe ile birçok öğretmen ve öğrencimiz yabancı ortak okullara çalışma ziyaretlerinde bulunacak.” dedi.