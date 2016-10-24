Kanyondan kendi imkanlarıyla çıktılar

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yükseklik Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan 11 karakter ekip, Saklıkent Kanyonu’na yürüyüşü yapmak için Antalya’nın Kaş ilçesine tabi Palamut Mahallesi’nden Cumartesi sabahtan saatlerinde kanyona girdi. Ekibi minibüsle bırakan ve daha sonra Saklıkent Kanyonu girişinde çıkışlarını bekleyen sürücü, Pazar günü saat 15.00 sıralarında çıkması gereken oysa buluşma noktasında gelmeyen ekibi hava kararana değin bekledi. Sürücü, arkadaşları planlanan saatte çıkmayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Kanyona girenlerin 11 dağcının yakınları da kendilerinden haber alamayınca bu sabah saatlerinde AKUT ve AFAD ekiplerinin katılımıyla kanyon içerisinde ve dağlık alanda arama çalışması başlatıldı. 5 saat süren arama çalışmalarının devam ettiği sırada, dağcıların Saklıkent Kanyonu girişinden çıktıkları bilgisi geldi.

ÇAMUR DAĞCILARI ZORLADI

İzmir Boy Dağcılık Kulübü takım lideri Mustafa Arız, kaybolmadıklarını oysa güçlükle etabı tamamlayabildiklerini belirterek, “2016 faaliyet programında bulunan Saklıkent Kanyonu’nu boydan boya geçme etkinliği için kanyona girdik. Çıkışımızın gecikmesi sebebiyle arkadaşlarımız ve ailelerimiz endişelendi. AKUT ve AFAD buradaydı ve bizleri aramışlar. Programımıza göre burayı 2 günde geçecektik. Daha önce dağda olan yağış nedeniyle kanyonun içerisi iyice çamur doluydu. Balçik bazı yerlerde boynumuza dek ulaşıyordu ve zor anlar yaşadık. Gecikmeli de olsa bütün ekip sağ salim kanyondan çıktık” dedi.

Saklıkent Kanyonu’nu Türkiye’de ilk olarak 10 kişiyle geçen grup olduklarını bahis eden Arız, kanyonun güzelliğini tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılan Türkay Örs ise kanyonun içeride bir takım yerlerin su ve çamurla doymuş olmasının işlerini güçleştirdiğini, böylece planlanan zamanda kanyonda çıkamadıklarını anlattı.