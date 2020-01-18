Kapadokya Film Festivali seçkin filmleri bir araya getirecek
İSTANBUL (AA) – Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Kapadokya Film Festivali için çalışmalara başlandı.
Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, festival Türk ve dünya sinemasından seçkin filmleri ve çok sayıda sinemacıyı sinemaseverlerle buluşturacak.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'yı sinema sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan festival, 29 Mayıs – 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.
– "Festival Nevşehir'e çok yakışacak"
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Film Festivali'nin ulusal sinemaya katkı sunacağını belirterek, kültür ve sanata değer veren Nevşehir halkının festivale yoğun ilgi göstereceğine yürekten inandığını ifade etti.
Arı, çok kısa sürede ayrıntılarını paylaşacakları festivalin Nevşehir'e çok yakışacağını ve bölgedeki sanatseverler, öğrenciler ve turistler için ayrı bir öneme sahip olacağını da sözlerine ekledi.
Festival Direktörü Suat Köçer ise festival için yoğun bir çalışma süreci başlattıklarını aktararak, festivalin Türk sinema sektörüne de yeni ve güçlü bir soluk getireceği değerlendirmesinde bulundu.
Kapadokya’ya sinema heyecanı taşıyacak olmaktan mutluluk duyduklarına dikkati çeken Köçer, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından seçkin filmler ve birbirinden değerli konukları Nevşehirli sinemaseverlerle buluşturacaklarını belirtti.
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