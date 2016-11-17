Kapadokya Gazeteciler Cemiyetinden yetkililere çağrı

Bazı ulus kurumlarında gazetecilerin zorluklar yaşadığının altını çizen Osman Koca, Halkın haber alma özgürlüğü namına görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerin bu sıkıntılarını dönem dönem dile getirdiklerini lakin bir takım yetkililerin buna kulak tıkadığını söyledi. Bugünde, Nevşehir Devlet Hastanesinde mesleklerini icra etmeye çalışan gazetecilere tekrar özel emniyet görevlileri tarafından zorluklar çıkartıldığını ifade eden Koca, “Gazeteci arkadaşlarımız, geçtiğimiz günlerde kendini hareket halinde fakat araçtan atıktan sonradan hastaneye kaldırılan ve sonradan hayatını kaybeden 17 yaşında ki genç kızın haberini peşine düşüp takip ettikleri sırada, hastane önünde çekim yapmak istemişlerdir. Bu sırada meslektaşlarımızın yanına gelen güvenlik görevlileri, görevlerini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımıza kaba söylemler de bulunarak, hastane bahçesinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Tabi güvenlikçi arkadaşlarımız şüphesiz görevini yapacak, fakat üslup ve tutum şekilleri ile meslektaşlarımıza ağır ithamlarda bulunmaları bizleri fazla üzdü. Halkı aydınlatmak için; gecesini, gündüzüne katıp, yaz-kış, sıcak-soğuk, tehlike demeden canla başla çalışan gazeteci meslektaşlarımıza yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz. Her daim zor şartlarda atama yapan basın mensubu arkadaşlarımızın nesnel, doğruyu yansıtan ve sorumluluk duygusu içinde hareket ettiklerinden kesin olunabilir. Bunun için önlerine konulan engellerin yetkililer kadar kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Hastane yetkililerinin de bundan sonradan meslektaşlarımıza tezgâhtar olacaklarını umuyoruz” dedi.

Koca, keza; araçtan atlayarak feci şekilde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman genç kıza da Allah’tan rahmet diledi.