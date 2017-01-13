Kapadokya kış aktiviteleriyle konuklarını bekliyor

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Peribacaları, kayadan oyma butik otelleri, tarihi yeraltı yerleşim merkezleri ve doğal kaya oluşumlarıyla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yaz ve bahar aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de konuklarına çeşitli turizm aktiviteleri imkanı sunuyor.

Kış aylarında karla kaplanan vadilerde, beyaza bürünen peribacaları arasında at ve ATV araçlarla düzenlenen turlara katılan turistler, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek için de sıcak hava balon turlarını tercih ediyor.

Göreme, Uçhisar ve Paşabağı’ndaki peribacalarının yoğunlukla bulunduğu vadiler, ören yerleri ile Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı yerleşim alanlarını gezen turistler, soğuk havaya aldırmadan Kapadokya’nın güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor.

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgede, sıcak hava balonları sabahın ilk ışıklarıyla uçuşa hazırlanıyor. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek ve Kapadokya’nın muhteşem manzarasını kuşbakışı seyretmek isteyen turistlerden, ortalama bir saat süren balon turuna karşılık kişi başı 100 ila 150 avro ücret talep ediliyor.

Günün her saati grup veya bireysel etkinlik olarak organize edilen atlı ve ATV araç turlarında ise doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla çevrili vadilerde gezinti yapılabiliyor. Turistler bir saatlik atlı tura 75 lira, ATV turuna ise 50 lira ödüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar ve yaz aylarında olduğu gibi soğuk havanın etkili olduğu dönemde de bölgenin ilgi gördüğünü, bölgesinin konuklarını, her mevsim ayrı bir manzara ve güzellikle karşıladığını ifade etti.

Kırtıl, kış aylarında beyaza bürünen peribacaları arasında düzenlenen turların yanı sıra bu mevsimde bölgeyi ziyaret eden turistleri talep etmeleri halinde Erciyes Kayak Merkezi’ne de götürerek çeşitli aktiviteler sunulduğunu aktardı.

Bölgeyi kış aylarında yerlilerin yanı sıra genellikle Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistlerin tercih ettiğini belirten Kırtıl, şöyle devam etti:

“Kış aylarında bölgenin muhteşem doğası balon, at ve ATV turları ile gezilebiliyor. Ayrıca kış aylarında bölgeye gelen turistler için Erciyes Dağı turu da organize ediliyor. Turizmi, deniz ve kültür turizmi olarak ikiye ayırdığımızda, denizde kış mevsiminde turizmden faydalanmak mümkün olmayabilir ama Kapadokya, 12 ay tatil yapılabilen bir destinasyon. Bölgemiz her mevsim konuklarını bambaşka manzaralarla karşılıyor.”

– Motorlu araçların giremediği vadilerde atlı tur düzenleniyor

Bölgede atlı tur düzenleyen Rahmi Özgür ise motorlu araçların giremediği vadileri turistlerin at sırtında dolaşma imkanı bulduğunu belirtti.

Özgür, atlı turlara yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi nedeniyle bölgede yeni at çiftlikleri oluşturulmaya başlandığını kaydetti.

Atlı tura katılan turistlerin bir saatlik gezinti için 75 lira ödediğini aktaran Özgür, “Atlarla düzenlenen turda bölgemizdeki vadiler geziliyor. Bölgedeki atların karakteri çok sakin olduğu için daha önce hiç ata binmemiş olan turistler de atlı turu tercih ediyor. Motorlu araçların giremediği yerlere atlarla girerek Kapadokya’da doğanın bize sunduğu manzarayı görebiliyoruz.” dedi.

Peribacaları arasında ATV araçlarla tur organize eden Atilla Kaplan da rehber eşliğinde patika yollardan vadi içlerindeki seyir alanları ve tepeleri kapsayan turlar düzenlediklerini dile getirdi.

Kaplan, bireysel veya grupla katılım sağlanabilen ATV turlarının güzergah talebine göre bir saat ile dört saat arasında değiştiğini belirtti.