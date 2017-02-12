Kapadokya semalarının kadın pilotları

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Tarihi ve kültürel varlıkları, eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl yüzbinlerce turisti ağırlayan Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları kadın pilotlar tarafından da uçuruluyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların asırlar boyu yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını görmek için bölgeyi ziyaret eden turistler, sıcak hava balonu turları sayesinde bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Turizm sezonunda her sabah onlarca sıcak hava balonunun renk kattığı ve geçen yıl 250 bin turistin uçtuğu bölgede, kadın pilotların kullandığı balonlar da gökyüzünde süzülüyor.

Sıcak hava balonculuğu için hava koşullarının en uygun olduğu ve dünyada yıl boyunca en çok uçuşun yapıldığı bölge olarak bilinen Kapadokya’da, 25 firma tarafından düzenlenen turlarda 7’si kadın 150’ye yakın pilot görev yapıyor.

Nevşehir’in Göreme beldesinde sıcak hava balon turlarıyla turistleri Kapadokya semalarında uçuran kadın pilotlar, diğer meslektaşları gibi sabahın erken saatlerinde uçuş alanında hazırlıklara başlıyor. Yardımcı ekiplerin balonu hazır hale getirmesinin ardından son kontrollerini yapan pilotlar, peribacaları ve vadilerin üzerinde süzülmeye başlıyor.

Bölgede 2 yıldır pilotluk yapan 26 yaşındaki Meltem Özdem, uçak pilotu olmak istediğini, bu konuda araştırma yaparken sıcak hava balonu pilotluğu için eğitim veren tek üniversite konumundaki Kapadokya Meslek Yüksek Okulunu tercih ettiğini ve mezun olduktan sonra göreve başladığını söyledi.

– “Güneşin doğuşunu gökyüzünde seyretmeye paha biçilemez”

Uçmanın kendisine huzur verdiğini belirten Özdem, her gün yeni insanlarla tanışmak ve güneşin doğuşunu gökyüzünde seyretmenin kendisi için paha biçilemez bir değer olduğunu ifade etti.

Özdem, “Gün doğumunu her gün gökyüzünde karşılıyoruz, bu paha biçilemez bence. Özgürsünüz, gökyüzündesiniz, her gün farklı insanlarla tanışıp, farklı kültürleri tanıyoruz, bu çok hoşuma gidiyor.” dedi.

Balon pilotluğunun bir kadın için en uygun mesleklerden olduğunu söyleyen Özdem, “Bir bayan için tercih edilecek bir meslek, erken saatlerde kalkıyoruz, çalışıyoruz ama bir saatlik uçuş tamamlandıktan sonra gün bize kalıyor, avantajlı bir iş.” diye konuştu.

Müşterilerin kadın pilotla karşılaştıklarında tebriklerini ilettiklerini aktaran Özdem, bazı günler balona bindiğinde turistlerin hep birlikte kendisini alkışladıklarını anlattı.

Kapadokya semalarında 6 yıldır sıcak hava balonu pilotu olarak görev yapan 25 yaşındaki Sabire Baltacı da uçmaya hevesli bütün kadınlara balon pilotluğunu araştırmalarını tavsiye etti.

Balondaki ilk uçuş deneyimini yolcu olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Baltacı, balon turunu çok sevmesinin ardından pilotluk için kolları sıvadığını kaydetti.

Özel bir firmanın düzenlediği bir yıl süreli kursu başarıyla tamamladıktan sonra pilot olan Baltacı, “Balon pilotluğu belli bir bölgede yapılıyor. Ürgüplü olduğum için ileride yuva kurup çocuğum olunca aynı yerde çalışıp yaşamanın daha uygun olacağını düşündüm ve başladım.” diye konuştu.