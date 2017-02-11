Kapadokya “Sevgililer Günü”ne hazır

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – YASİN TEMEL – Sevgililer Günü’nü peribacaları arasındaki kayadan oyma butik otellerde masalsı bir atmosferde yaşamak isteyen çiftler için Kapadokya bölgesindeki işletmeler hazırlıklarını tamamladı.

Oteller, sürpriz program ve hediyelerle, sıcak hava balonları ise indirimli uçuşlarla 14 Şubat’ta konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Sevgililer Günü’nün hafta içine denk gelmesi nedeniyle hafta sonu rezervasyonlarında artış gözlemlenirken, butik oteller 11-14 Şubat’ta program hazırlığı yaptı.

Konaklama tesisleri, bölgeye havayoluyla gelecek çiftler için Kapadokya Havalimanı’nda güllerle karşılanma, bölge gezileri, sıcak hava balon turu, özel kokteyl ve kutlama programları gibi organizasyonlar hazırladı.

Bölgede hizmet veren kayadan oyma butik otel işletmecisi İsmail Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuklar için karşılamadan, uğurlamaya kadar olan süreçte unutulmayacak anılar yaşayacakları bir program hazırladıklarını ifade etti.

Sucu, “Misafirlerimiz, 14 Şubat için süslenen özel odalarımızda konaklayıp, canlı müzik ve kokteyl programlarına katılabilecekler. Sabah saatlerinde firmamıza ait sıcak hava balonlarıyla Sevgililer Günü özel uçuş hizmeti sunacağız. Bölgedeki doğal vadiler arasında yapılan gezintinin ardından otelimizdeki kutlamayla program devam edecek.” dedi.

Bölgenin doğal yapısıyla özdeşleşen kayadan oyma odalarda ağırlanacak çiftler için paket fiyatların 450 ile 650 lira arasında değiştiğini bildiren Sucu, bu tür özel günlerin Kapadokya’daki turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi. Sucu, “Sevgililer Günü hafta içi ve hafta sonunda hareketliliğe neden oldu. Bu yoğunluk bölgedeki turizm firmalarına can suyu oluyor, nefes aldırıyor.” şeklinde konuştu.

Uçhisar beldesinde hizmet veren butik otelin genel müdürü Orhan Korkmaz da müşterileri için sabit kur avantajının yanı sıra “3 gece konakla, 2 gece öde” kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Korkmaz, firmalarında konaklama, masaj, özel hediyeler ve odalara meyve tabağı ikramını kapsayan üç gün üç gece Sevgiler Günü paketi ücretlerinin 500 ile 2 bin 500 avro arasında değiştiğini, aynı paket kapsamında tek gecenin ise çiftler için 250 ile bin 250 avro olarak belirlendiğini söyledi.

– Sıcak hava balon turlarında özel indirim uygulanacak

Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen bir şirketin genel müdürü Metin Kayhan ise Sevgililer Günü’nde balonda nikah için rezervasyon aldıklarını aktardı.

Peribacalarını kuşbakışı izlemek amacıyla balon turuna katılmayı planlayan çiftler için fiyatlarda özel indirim uygulayacaklarını bildiren Kayhan, “Bölgemize gelecek çiftler için sürpriz hediyeler hazırlıyoruz, ayrıca yüzde 20 indirim uygulayacağız.” diye konuştu.

Kayhan, talep eden çiftler için iki kişilik özel balonlarla VIP uçuş hizmeti sunulacağını da sözlerine ekledi.