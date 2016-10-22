NEVŞEHİR (AA) – Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 51 ülkeden 450’si yabancı, bin 50 sporcunun katılımıyla başladı.

Ürgüp şehir merkezinde sabah erken saatlerde başlangıcı verilen yarışlarda, sporcular 30, 60 ve 110 kilometrelik patika parkurda ter dökmeye başladı.

Sporcular, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Zemi ve Güvercinlik vadisi, Uçhisar, Göreme, Mustafapaşa köyü güzergahını takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp parkuru tamamlanmış olacak.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu Organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya parkurundaki yarışa kendi ülkelerinde önemli dereceler elde eden atletlerin de arasında bulunduğu toplam bin 50 sporcunun katıldığını belirtti.

Yarışın 30, 60 ve 110 kilometrelik parkurlardan ve üç etaptan oluştuğunu anlatan Güney, sporcuların dünya şampiyonalarına katılmak için elde etmeleri gereken genel klasman puanlarını bu tür yarışlarda toplayabildiğini ve Kapadokya Ultra Trail’in en çok puan kazandıran organizasyonlardan birisi olduğunu kaydetti.

Güney, “Kapadokya Ultra Trail, dünyanın en gözde organizasyonlarından birisi haline geldi. Organizasyon bütün Avrupa’da Kapadokya’nın güzellikleri ve sunduğu imkanlar sayesinde çok popüler olmaya başladı. Bu tür yarışlarda toplanan puanlar, dünya şampiyonluğuna girmeyi sağlayan puanlardır. Bizim yarışımızda yüksek puan veren yarışlar arasında yer almaktadır.” dedi.

Akşam saatlerinde tamamlanacak Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

