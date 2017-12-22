Kapadokya’da erken Tunç çağı dönemine ait antik yerleşim yeri bulundu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, Doç. Dr. B. Tolga Uyar, Yrd. Doç. Dr. F. Volkan Güngördü, Yrd. Doç. Dr. B. Şerife Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Peker, Öğretim Görevlisi Pınar Çaylı ve Araştırma Görevlisi Can Erpek’ten oluşan ekip, Üniversitenin merkez kampüsünün yaklaşık 4 kilometre doğusunda bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek arkeolojik sitler listesinde yer alan Göreme Höyük (Çakıltepe Höyük) çevresinde arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları yaptı.
İnceleme ve araştırmalar sonucunda höyük çevresinde Erken Tunç Çağı’yla (MÖ 3000-2000) başlayan ve Orta Tunç Çağı ile (MÖ 2000-1750) devam eden antik yerleşim yeri tespit eden ekip, ayrıca höyüğü çevreleyen yerleşim alanında Demir Çağı (MÖ 900-330), Helenistik-Roma (MÖ 3-1. yüzyıllar) ve Erken Bizans (MS 5-6. yüzyıllar) dönemine ait arkeolojik tabakalara rastladı.
“Çakıltepe’de zengin bir kültürel ve bilimsel veri kaynağı ile karşılaştık”
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çakıltepe Alan Çalışmaları Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, “Çakıltepe’de arkeolojik kazı ve araştırmalara yönelik girişimlerimize 2017 yılının başlarında yerleşim alanında gerçekleştirdiğimiz bir arazi incelemesi ile başladık. Söz konusu incelemede yerleşimin, ülkemizdeki pek çok eski yerleşim alanı gibi kaçak kazılar nedeniyle tahribata uğradığını gördük. Çakıltepe’de herhangi bir müdahalede bulunulmaması halinde geri dönülemeyecek bir noktaya ulaşacağı anlaşılan tahribatın durdurulması ve yerleşimden elde edilecek bilimsel verilerin Nevşehir kültür tarihine kazandırılması amacıyla hemen resmi girişimlerde bulunduk. Rektörlüğümüzün desteği ve Nevşehir Müze Müdürlüğünün katılımı ile Çakıltepe Höyük’te 2017 yılında arkeolojik kazı çalışmalarını gerçekleştirebilmek için gereken izinleri de Kültür ve Turizm Bakanlığından alarak çalışmalara başladık. Bununla birlikte ilk yaptığımız çalışma, alanın geniş çaplı kazı çalışmalarına hazırlanması için gereken teknik altyapının oluşturulması, höyükte bulunan kültür dönemlerinin tespit edilmesi ve belirlenen alanlarda başlangıç sondajlarının gerçekleştirilmesi oldu. Teknik altyapının oluşturulması ile birlikte yerleşimin tamamına yayılan yüzey araştırmalarını yaparak, yerleşimin sadece höyükten ibaret olmadığı ve höyüğü çevreleyen ikinci bir yerleşim alanın daha olduğunu tespit etti. Yüzey araştırmaları sonucunda Çakıltepe’de yerleşimin Erken Tunç Çağı’nda (MÖ 3000-2000) başladığı, Orta Tunç Çağı (MÖ 2000-1750) ile devam ettiği ve höyüğü çevreleyen yerleşim alanında ise Demir Çağı ( MÖ 900-330), Helenistik-Roma (MÖ 3-1. yüzyıllar ) ve Erken Bizans (MS 5-6. yüzyıllar) dönemine ait arkeolojik tabakalar rastladık. Bu sonuçlar neticesinde Çakıltepe’de başlangıç aşamasında düşünülenden daha zengin bir kültürel ve bilimsel veri kaynağı ile karşılaştık” diye konuştu.
“Çalışmalarımızı çok daha geniş ölçekte gerçekleştirmeyi planlıyoruz”
Çakıltepe’de bulunan kültür katmanlarının tespit edilmesini sağlayan detaylı yüzey araştırmasıyla birlikte ilk kazı çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kamış, “Bölgede yaptığımız çalışmalarda Milattan Sonra 5-6. yüzyıllara tarihlendiği anlaşılan duvar kalıntılarını açığa çıkardık ve başlangıç kazılarından beklenen verileri elde ederek 2017 yılı çalışmalarımızı tamamladık. 2018 yılın Mayıs ve Haziran aylarında kazı çalışmalarımızı çok daha geniş ölçekte gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Göreme Milli Parkı’nın hemen yanında yer alan Çakıltepe Höyük’ten elde edeceğimiz kültürel ve bilimsel verilerin, daha çok Orta Çağ yerleşimi ile tanınan bölge tarihinin çok daha erken dönemlerden itibaren anlaşılmasına yönelik ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
-
Asırlık Herkül
-
Uludağ’da şaşkına çeviren ayak izleri
-
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
-
81 ilde Huzur Uygulaması: Bin 159 kişi yakalandı
-
Kamyonetle belediye otobüsü böyle çarpıştı
-
Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.