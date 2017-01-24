Kapadokya'da öğrenci ve ailelerine yarıyıl tatili fırsatı

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Yarıyıl tatilini Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlerde geçirmek isteyen başarılı öğrenciler ve aileleri için kampanya düzenlendi.

Kapadokya’da tatil yapmak isteyen ilk ve ortaöğretim öğrencileri, başarılı notların olduğu karnelerini otel görevlilerine ibraz ettiklerinde bazı otellerde ücretsiz, bazılarında ise yüzde 50 indirimden faydalanarak konaklayabilecek.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, Kapadokya’nın, ailece tatil yapma düşüncesinde olanların tercih edebileceği en güzel turizm merkezlerinden olduğunu bildirdi.

Durmaz, “Kapadokya’nın güzelliği, kar ile bütünleşince ortaya çok güzel bir manzara çıktı. Bölgede fiyatlar uygun, kampanyalar var. Başarılı öğrencilerimiz için bazı oteller ücretsiz bazı otellerde de yüzde 50 indirim uyguluyor, kredi kartına taksit imkanı sağlanıyor. Çok cüzi bedellerle aileler çocuklarıyla Kapadokya’da tatil yapabilecek.” diye konuştu.

At ve ATV araçlarla düzenlenen turlara katılan ziyaretçilerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapabileceğini vurgulayan Durmaz, sıcak hava balonlarıyla da tüm bu güzelliklerin gökyüzünden kuşbakışı izlenebileceğine işaret etti.

Durmaz, şöyle devam etti:

“Kapadokya karla birlikte çok güzel bir manzaraya büründü, güzelliğine güzellik kattı. Çocukların yarıyıl tatilinde motivasyonunun artırılması için at ve ATV araçlar, balon turlarına katılarak manzaranın doyumsuz güzelliğini izleyebilirler. Kapadokya, çocuklarıyla birlikte gelecek aileleri için tam bir tatil mekanı. Yarıyıl tatili için ülkemizin turizm açısından değerlendirilmesi gereken bir merkez diye düşünüyorum. Kış mevsimi ve yarıyıl tatili nedeniyle ekstra indirim kampanyaları uygulanıyor.”

Bölgede, yetişkinler için konaklama ücretlerinin 30 avrodan başladığını aktaran Durmaz, yarı yıl tatilinde ailelerin yurt dışına çıkmak yerine Türkiye’deki turistik merkezleri tercih etmesi yönünde tavsiyede bulundu.

– Stresten kurtulmak isteyen tatilcilere “Kapadokya” tavsiyesi

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil de karne alan çocukları ve ailelerini Kapadokya’ya davet ederek, bölgede her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğuna dikkati çekti.

Cingil, tatilde Kapadokya’yı tercih edecek ailelerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında, bölgenin temiz havasını teneffüs ederek yapacakları gezintiler sonrası stresten arınmış olarak evlerine dönebileceklerini dile getirdi.

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen bölgede ailelerin unutulmaz hatıralar yaşayacağına inandığını belirten Cingil, “Yarıyıl tatilinde çocuklarımızı aileleriyle birlikte Kapadokya’ya davet ediyorum. Göreme beldesinde tercihe göre kayadan oyma butik oteller de yıldızlı oteller de var. Burası ülkemizin nadir turizm merkezlerinden birisi. Tatilciler, peribacaları arasında bu güzel havayı teneffüs edip, stres ve sıkıntılarını burada bırakıp yeniden evlerine dönebilirler.” ifadesini kullandı.

Cingil, bölgeye ulaşımın hava ve karayoluyla rahatlıkla yapılabileceğine değinerek, Kapadokya tatilinin, çocuklara yarıyıl tatilinde verilebilecek en güzel mükafat olacağını da sözlerine ekledi.