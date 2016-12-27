Kapadokya'da oteller yılbaşı eğlencelerini minimuma indirdi

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, yılbaşı öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranı butik otellerde yüzde 100’e, diğer otellerde ise yüzde 80’e ulaştı.

Son yaşanan terör olayları nedeniyle Kapadokya bölgesindeki işletmeciler, yılbaşı eğlencelerini asgariye indirirken yarışma, sosyal aktiviteler ve çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle bölge genelinde hareketlilik yaşandığını, yerli turistlerin bu yıl yabancılara kıyasla daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti.

Durmaz, barındırdığı tarihi ve kültürel zenginliklerle konuklarına masalsı bir atmosfer sunan Kapadokya’da, turistlerin doğa yürüyüşü, balon turu ve atlı gezilere katılma imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle bölgedeki tesislerde yılbaşı eğlencelerinin minimuma indirilerek, bunun yerine çeşitli etkinlikler organize edileceğini aktaran Durmaz, şöyle devam etti:

“Yılbaşı programları için bölgeyi bu yıl daha çok yerli turistler tercih ediyor. Bizler de ülkemizde yaşanan terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitlerimizin ailelerine saygıdan eğlence programları yerine yarışma programları ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Eğlenceleri asgariye indirmiş olacağız ama bölgede sosyal aktiviteler sürecek. Kapadokya’da peribacaları arasında ATV araçları ve atlarla gezintiler ile balon turları devam edecek. Bölgeyi yılbaşı gecesi için tercih edenlerin yüzde 90’ı yerli turistler, yabancıların ise neredeyse tamamı Uzakdoğu ülkelerinden gelen konuklarımız.”

Göreme beldesinde butik otel işletmecisi olan Perihan Çakır da otellerinde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını, yılbaşı gecesi için hazırlıkların sürdüğünü, konukların odalarına özel hediye sepetleri sunulacağını aktardı.

Kapadokya bölgesinin dünyada alternatifi bulunmayan doğal güzelliklere sahip olduğunu belirten Çakır, yılbaşı gecesi kar yağışıyla beyaza bürünmesi beklenen bölgeye gelen misafirlerin eşsiz manzara ve doyumsuz görsellikle karşılaşacağını ifade etti.

– “Havai fişek gösterileri yapılmayacak”

Uçhisar beldesinde faaliyet gösteren bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Emre İçeren de yeni yıl kutlamaları kapsamında yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi.

Yılbaşı gecesi konuklarına özel gala menüsü ve sürpriz gösteriler sunacaklarını dile getiren İçeren, önceki yıllarda gerçekleştirdikleri havai fişek gösterilerini bu yıl programdan kaldırdıklarını kaydetti.

Otellerindeki doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını anlatan İçeren, müşterilerinin yeni yıla mutlu şekilde girmelerini sağlamayı hedeflendiklerini sözlerine ekledi.