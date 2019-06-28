Kapadokya'da sıcak hava balonlarının görsel şöleni
NEVŞEHİR (AA) – Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları alternatif turizm etkinliklerinin başında geliyor.
Turistler, milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin, zamanla rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlarının üzerinde uçuyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor.
Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini adeta görsel şölene çeviriyor.
Bölgede her gün yaklaşık 150 sıcak hava balonu peş peşe yükselerek, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.
– "Balon turuna katılmak için gelen turistler var"
Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Yunus Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava balon turlarına turistlerin ilgisinin giderek arttığını, bölgeye sadece balon turuna katılabilmek için gelen turistlerin olduğunu belirtti.
Ünal, "Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerini görmek için her yıl farklı ülkelerden turistler geliyor. Bölgedeki, peribacaları, vadiler, yer altı şehirleri başta olmak üzere çeşitli merkezleri ziyaret eden konuklarımız, mutlaka sıcak hava balon turuna da katılmak istiyor. Yoğun ilgi nedeniyle kimi zaman yer bulamayan turistler bölgede planından fazla konaklama da yapıyor. Sırf balon turuna katılabilmek için Kapadokya'ya gelen turist sayısı da azımsanmayacak kadar çok." diye konuştu.
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