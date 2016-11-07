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Kapadokyada sonbahar güzelliği

Yaz boyunca kavurucu sıcağa dayanamayan meyve ağaçlarının yapraklarının altın sarısına dönüşmeye başladığı Kapadokya bölgesi, sonbaharın güzelliklerini bütün ihtişamı ile ziyaretçilerine sergiliyor. Her mevsim bambaşka güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan Kapado.

07 Kasım 2016 Pazartesi, 12:31
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Yaz boyunca kavurucu sıcağa dayanamayan meyve ağaçlarının yapraklarının altın sarısına dönüşmeye başladığı Kapadokya bölgesi, sonbaharın güzelliklerini bütün ihtişamı ile ziyaretçilerine sergiliyor.

Her mevsim bambaşka güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan Kapadokya, sonbaharda tekrar binlerce yerli ve yabancı turisti kendine çekmeyi başarıyor. Kapadokya bölgesinde özellikle vadi içlerinde yaprakları sarı ve kızıla dönüşen meyve ağaçları, peribacaları aralarında masalsı bir manzara sunuyor. Bilhassa fotoğraf meraklılarının çekim için en ideal mevsim olarak değerlendirdikleri sonbaharda peribacaları, altın sarısı yaprak görünümleriyle hayranlık uyandırıyor.

Kapadokya bölgesini sonbaharda ziyarete gelen yerli turistler bölgeye ilk olarak geldiklerini ve güz güzelliğini yaşamak için geldiklerini ifade ettiler. 

Coşkun Sağlamdin
 

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