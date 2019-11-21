Kapadokya'daki baraka tarzı 41 iş yeri yıkıldı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Uçhisar beldesinde yıkımına karar verilen 41 baraka tarzı iş yeri kaldırıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, Uçhisar beldesindeki Cevizlibağ mevkisindeki peribacaları yakınında turistlere hediyelik eşya satışı yapılan 41 baraka, belediye ekiplerinin yardımıyla iş yeri sahiplerince yıkıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alandaki eski yapıların bölgenin doğal yapısını bozduğunu, bu nedenle kaldırılan barakaların yerine bölgeyle uyumlu yeni iş yerlerinin yapılarak aynı işletmecilere teslim edileceğini belirtti.

Alanda faaliyet gösteren hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini kaydeden Süslü, "TOKİ tarafından projelendirilen çalışma kapsamında, en gözde turizm merkezlerimizden olan bölgemize uygun, doğal yapıyla uyumlu yeni iş yerleri yapılacak. Hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak hem de daha nitelikli bir yapıya kavuşulmuş olunacak." dedi.

Bölgedeki çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 219 yapının yıkıldığı öğrenildi.