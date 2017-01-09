Kapadokya'daki kar manzarası havadan görüntülendi

NEVŞEHİR (AA) – Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kar yağışı sonrası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kaplayan beyaz örtü, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya’nın beyaza bürünmesinin ardından ortaya çıkan güzellikler havadan drone ile görüntülendi.

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından bugün yüzünü gösteren güneş, turistlerin bu özel görüntüleri seyretmesine imkan tanıdı.

Bölgeyi sıcak hava balonlarıyla da izleyebilen turistler, peribacaları arasında gezinti yapıp, çeşitli aktivitelere katıldı.