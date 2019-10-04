Kapadokyalı köylüler Özlüce yer altı şehrinin yeniden açılmasını istiyor

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde vatandaşlar, 43 yıl önce tesadüfen ortaya çıkarılan ve bir süre ziyarete açık tutulduktan sonra kapatılan yer altı şehrinin yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.

1976 yılında yaşlı bir kadının vefatının ardından evinde onarım çalışması yapan yakınlarının, duvardaki bir taşı kaldırmasıyla ortaya çıkan yer altı şehrinin bir kısmı, dönemin muhtarının öncülüğünde köylüler tarafından temizlendi. Yapılan başvuruların ardından 1996'da kamulaştırılan evde sağlamlaştırma çalışması yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ev sahiplerinden Ahmet Sivritepe'yi (82) buraya bekçi olarak atadı. Kısa bir süre turizme açık kalan yer altı şehri, Bakanlıkça, alt yapı ve güvenlik sorunu nedeniyle yeniden kapatıldı.

Yer altı şehrinin yeniden turizme kazandırılması için çalışma yapan köy muhtarı Hasan Gözderesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen yıllara rağmen köylülerin heyecanının sürdüğünü belirtti. Köylerindeki yer altı şehrinin bölgede turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinden farklı bir mimarisi olduğunu anlatan Gözderesi, turizme açıldığında turistlerin ilgi göstereceğine inandıklarını dile getirdi. Gözderesi, şöyle devam etti:

"Özlüce yer altı şehrine, eski taşlarla yapılmış bir evin kapısından giriliyor. Odaları ve uzun tünelleri kayadan oyma olan bu yapıda ayrıca başlangıç tünelinin taşla örüldüğü görülüyor. Köyümüzün farklı yerlerindeki evlerin temelleri kazılırken karşılaşılan tünellerin de buraya ait olduğunu düşünüyoruz. Geniş bir alana yapılmış bu yer altı şehri turizme açılırsa ülkemiz ve şehrimiz turizmine katkı sağlayacaktır."

Yıllar önce yer altı şehrini ortaya çıkaranlardan Ahmet Sivritepe de yer altı şehrindeki temizlik çalışmalarına katıldığını ve turizme açık bulunduğu dönemde bekçi olarak hizmet verdiğini ifade ederek alanın çok sayıda tünel ve odadan oluştuğunu aktardı. Sivritepe, "Yaşlı halam vefat ettiğinde evini tamir ederken tesadüfen burayı bulduk. İçinde haftalarca temizlik yaptık. Farklı kollara ayrılan tünellerden çok ilerilere gitmek mümkün. Köy halkı olarak yer altı şehrinde sağlamlaştırma çalışmaları yapılıp turizme açılmasını umuyoruz." diye konuştu.